Полицейские установили виновника ДТП в центре Воронежа, в котором погибла 40-летняя женщина

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-25T13:19:07+03:00

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Воронежские полицейские рассказали о предварительных итогах проверки обстоятельств аварии у цирка, в которой погибла 40-летняя женщина. По их данным, 42-летний житель Кантемировского района, руливший «Фольксвагеном-Джета», не уступил дорогу «Форду-Фокусу» и врезался в него.

Напомним, последствия аварии были ужасными. 17-летнюю девушку и 40-летнюю женщину (как сообщили в полиции, тоже жительниц Кантемировского района) зажало в разбитой машине. Их пришлось вырезать спасателям. 40-летняя женщина умерла в больнице, за жизнь 17-летней девушки борются врачи. 32-летний воронежец, управлявший «Фордом», тяжелых травм в ДТП не получил, как и предполагаемый виновник аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU