В Воронежской области мужчина угнал «Ладу» и врезался на ней в столб

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-25T12:48:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 24 июня, к полицейским обратилась 61-летняя жительница Богучара. Женщина сказала, что угнали ее 14-ю «Ладу», припаркованную во дворе ее частного дома на улице Булавина.

Полицейские выяснили, что машина пропала 20 июня около полудня. Вскоре ее нашли. Угонщик врезался на ней в столб и бросил авто на месте ДТП. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в преступлении 32-летнего жителя Богучара. В отделе полиции он признал свою вину и рассказал, что делал ремонт в доме у хозяйки машины. Когда она ушла, мужчина решил угнать «Ладу», тем более что ключи женщина оставила в салоне авто, который был открыт.

Сотрудники органов дознания возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU