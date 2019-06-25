С предпринимателей Ленинского района Воронежа стрясли миллион рублей долгов по выплате налогов

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-25T13:55:19+03:00

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Управа Ленинского района Воронежа пополнила городской бюджет миллионом рублей. Такую сумму удалось собрать с предпринимателей, которые задолжали выплату налогов. Многие объяснили задержки сезонностью работы. Так, в частности, одна из организаций полностью погасила свои долги, когда возрос спрос на установку окон. С другими должниками согласовали графики погашения финансовых обязательств.

Чиновники разъяснили работодателям также недопустимость применения скрытых форм оплаты труда, влияющих впоследствии на размеры пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, оплату отпусков и получение имущественных вычетов работников.

ИСТОЧНИК KP.RU