С предпринимателей Ленинского района Воронежа стрясли миллион рублей долгов по выплате налогов
Управа Ленинского района Воронежа пополнила городской бюджет миллионом рублей. Такую сумму удалось собрать с предпринимателей, которые задолжали выплату налогов. Многие объяснили задержки сезонностью работы. Так, в частности, одна из организаций полностью погасила свои долги, когда возрос спрос на установку окон. С другими должниками согласовали графики погашения финансовых обязательств.
Чиновники разъяснили работодателям также недопустимость применения скрытых форм оплаты труда, влияющих впоследствии на размеры пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, оплату отпусков и получение имущественных вычетов работников.
ИСТОЧНИК KP.RU