За сутки мошенники украли у жителей Воронежской области 380 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-25T12:25:38+03:00

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За 24 июня в полицию обратились шестеро воронежцев с заявлениями о мошенничествах. Аферисты обманули их в целом на 380 тысяч рублей.

44-летняя дама попалась на удочку с банковской картой. Женщина ответила на звонок «сотрудника банка», который сообщил, что службой безопасности зафиксирована попытка несанкционированного списания денег с ее карты. А предотвратить хищение, можно - при предоставлении персональных данных для доступа в систему. После того, как потерпевшая сообщила необходимую информацию, с ее счета списали 142 тысячи рублей.

Аналогичный случай произошел с 45-летней жительницей Левобережного района Воронежа, которая после разговора с мошенниками лишилась 42 тысяч рублей.

Мошенников ищут. А пока сотрудники полиции рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. И никому не сообщать персональные данные банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU