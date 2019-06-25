В Воронежской области власти закупят еще 57 автобусов
В понедельник, 24 июня, на совещании губернатора с главами районов области обсуждали в числе других тем организацию пассажирских перевозок.
- В районах области, в основном, ездят «ПАЗики» (их 478). Больших автобусов значительно меньше - 173. Средний возраст транспорта - десять лет, - рассказал заместитель руководителя департамента промышленности и транспорта области Олег Беляков. - В 2019 году планируем закупить еще 43 «ПАЗика» и еще 14 – для муниципального перевозчика областного центра МКП «Воронежпассажиртранс». Сейчас завершаем подготовку к проведению конкурсных процедур. Передача машин запланирована до конца 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU