В Воронежской области власти закупят еще 57 автобусов

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-25T12:15:30+03:00

Власти обещали новые "ПАЗики", а пока по маршрутам ездят машины, в среднем прослужившие уже десять лет. Фото: из архива «КП»

В региональном правительстве пообещали, что новые «ПАЗики» выйдут на маршрут до конца года

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В понедельник, 24 июня, на совещании губернатора с главами районов области обсуждали в числе других тем организацию пассажирских перевозок.

- В районах области, в основном, ездят «ПАЗики» (их 478). Больших автобусов значительно меньше - 173. Средний возраст транспорта - десять лет, - рассказал заместитель руководителя департамента промышленности и транспорта области Олег Беляков. - В 2019 году планируем закупить еще 43 «ПАЗика» и еще 14 – для муниципального перевозчика областного центра МКП «Воронежпассажиртранс». Сейчас завершаем подготовку к проведению конкурсных процедур. Передача машин запланирована до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU