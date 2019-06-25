2019-06-25T11:51:11+03:00
Общество

Воронежский аэропорт ответил, как действовать пассажирам, купившим авиабилеты в Грузию

Грузинские авиалинии предлагают им обменять их на другой маршрут
Ярослав ИВАНОВ
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На майские праздники множество воронежцев летали в Тбилиси.На майские праздники множество воронежцев летали в Тбилиси.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 8 июля из России в Грузию перестанут летать самолеты - Президент РФ запретил прямое сообщение после массовых протестов в Тбилиси, где чуть не пострадали российские граждане. В связи с отменой полетов у воронежцев, которые купили билеты на прямые авиарейсы из столицы Черноземья до Тбилиси, возникло много вопросов - как их сдавать или менять?

- Друзья, ситуация с полетами в Тбилиси, к сожалению, многих заставила поменять свои планы на лето. Поверьте, мы огорчены не меньше пассажиров, для которых с таким трудом открывали это направление. Вопросов поступает много, в основном по возврату билетов. Аэропорт в этом ключе может ответить не на все ваши вопросы, - отметили в пресс-службе Воронежского аэропорта. - Поскольку билетами распоряжается исключительно перевозчик, мы сделали запрос в авиакомпанию Georgian Airways и получили следующий ответ: «В случае, если запрет будет введен с 8 июля на авиакомпанию " Грузинские Авиалинии", компания предложит своим пассажирам транзитные рейсы Тбилиси - Ереван - Москва - Ереван - Тбилиси. Наш партнер, Aircompany Armenia, уже предлагает прямые рейсы из Воронежа в Ереван, и оттуда вы можете легко попасть с нами в Тбилиси. Мы сделаем все возможное, чтобы вы смогли совершить желаемое путешествие. При приобретении билетов на сайте авиакомпании в случае вопросов о возврате просим обращаться по адресу online@georgian-airways.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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