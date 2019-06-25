Правительство Воронежской области и «Газпромбанк» определили направления для сотрудничества
В минувший четверг, 20 июня, губернатор Александр Гусев встретился с руководством банка
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Основной темой встречи стали перспективы совместной реализации проектов на основе концессии или государственно-частного партнерства (ГЧП). Между правительством Воронежской области и «Газпромбанком» действует соглашение, одним из основных пунктов которого является возможность финансирования в области инфраструктурных проектов, в том числе проектов ГЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU