2019-06-25T10:40:37+03:00
Общество

Правительство Воронежской области и «Газпромбанк» определили направления для сотрудничества

В минувший четверг, 20 июня, губернатор Александр Гусев встретился с руководством банка
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Основной темой встречи стали перспективы совместной реализации проектов на основе концессии или государственно-частного партнерства (ГЧП). Между правительством Воронежской области и «Газпромбанком» действует соглашение, одним из основных пунктов которого является возможность финансирования в области инфраструктурных проектов, в том числе проектов ГЧП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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