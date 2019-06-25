Власти и строители Воронежской области обсудили вступающие в силу изменения в жилищном строительстве
В минувшую пятницу, 21 июня, в правительстве области прошло совещание, посвященное переходу жилищного строительства на проектное финансирование с использованием счетов эскроу
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Провел совещание заместитель председателя правительства области Сергей Честикин.
ЭСКРОУ-СЧЕТА ОБЕЗОПАСЯТ СРЕДСТВА ДОЛЬЩИКОВ
В мероприятии приняли участие представители администрации Воронежа, департамента строительной политики области, инспекции Госстройнадзора области, регионального управления Росреестра, областного Союза строителей, а также представители всех строительных компаний региона и кредитных организаций, работающих по проектному финансированию в жилищном строительстве: Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «ВТБ» и АО «Газпромбанк».
ИСТОЧНИК KP.RU