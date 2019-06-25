Воронежцам покажут коллекцию картин галереи из Липецка

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-25T10:16:47+03:00

Выставку можно будет посмотреть в музее имени Крамского

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4 июля в выставочном зале музея имени Крамского откроется новая экспозиция. «XX век – ты сердца частица» - выставка из фондов картинной галереи имени Сысоева (филиала Липецкого художественного музея).

Выставка объединяет работы 15 авторов, в том числе основателей галереи, и представляет 40 произведений живописи и графики в жанре портрета, пейзажа, натюрморта.

- Экспозиция охватывает все многогранные стороны истории нашей страны: революцию, коллективизацию, Великую Отечественную войну, труд и быт советского колхозного крестьянства, повседневной жизни советских граждан и дает возможность по-новому взглянуть на ушедшую эпоху СССР, - отметили в музее.

Выставка продлится до 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU