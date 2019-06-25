Воронежский театр оперы и балета выступил на фестивале «Шкинь-опера»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-25T09:02:14+03:00

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23 июня Воронежский театр оперы и балета выступил в Подмосковье на III фестивале «Шкинь-опера» под Коломной. В нем приняли участие артисты из Италии, Беларуси и других стран, а также известные российские коллективы.

Программа воронежской труппы стала самой масштабной на фестивале. На театрализованном открытии «Шкинь-Оперы» в духе средневековой мистерии оркестр театра под управлением Юрия Анисичкина и хор сопровождали исполнение итальянских оперных певцов проекта LiveArt из Вероны, а также показал музыкальное ревю «Маэстро Дунаевский», которое запомнилось и полюбилось по прошлогоднему выступлению на этой площадке. На главной сцене фестиваля под открытым небом воронежские артисты показали две классические постановки: итальянскую комическую оперу «Севильский цирюльник» Россини и романтический балет «Корсар» Адана.

ИСТОЧНИК KP.RU