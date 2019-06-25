2019-06-25T08:16:53+03:00
Общество

На Петровской набережной в Воронеже не будет высотных домов

Земли переведут в статус общественно-деловой и рекреационной зоны
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На Петровской набережной высоток не будет. Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился перевести земли набережной из зоны Ж7 (высотное жилье) в статус общественно-деловой и рекреационной зоны.

- Это точно не должна быть замурованная в плитку территория. Здесь должна быть жизнь. Но жилья здесь быть не должно и не будет. С концепцией развития набережной спешить не будем, хотя хотелось бы в конце года ее получить, - отметил глава региона на выездном совещании о развитии набережной.

Губернатор оценил также концепцию историко-культурного тематического парка «Петровский остров». Она предполагает размещение на острове уменьшенной копии Воронежской крепости ХVII века - с ремесленными лавками, трактирами, Цейхгаузом (в котором собираются сделать музей), экскурсионной пристанью, верфью и понтонным мостом, который должен связать остров с Адмиралтейкой.

Предложенная концепция не показалась губернатору осуществимой.

- Нужен более реалистичный вариант. Он должен быть интересным с точки зрения интерактива: не просто красивые сооружения, но здесь должна быть жизнь, для чего сюда люди будут приходить, - отметил Александр Гусев.

Более реалистичный проект с расчетами губернатор ждет через полтора месяца.

- Это знаковое место. И его нельзя сейчас испортить какими-то бюджетными решениями. Мы должны посмотреть на 50 лет вперед и не поскупиться, сделать правильно. Важно учесть и коммерческую составляющую проекта: кафе, ремесленные площадки с мастер-классами, выставки, - добавил глава региона. - Это должно быть место притяжения в первую очередь горожан, а уже потом - туристов.

Департамент имущественных и земельных отношений области завершает процедуру постановки на кадастровый учет Петровского острова.

Идея открытия историко-культурного тематического парка около Адмиралтейской площади с воссозданием Воронежской верфи и строительством действующей модели корабля «Гото Предестинация» возникла еще в 2008 году. С тех пор концепции Петровского острова обсуждали с завидной регулярностью.

Теперь парку быть, поскольку его создание включено в федеральный план мероприятий по подготовке и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I и утверждено Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 15 мая 2019 года со сроком реализации до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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