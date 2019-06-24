В Воронеже устранили все последствия крупной коммунальной аварии в Советском районе

24 Июнь 21:37 2019-06-24T21:37:55+03:00

Чтобы полностью засыпать котлован, понадобится более 200 кубометров грунта. Вместе с тем работа еще осталась: предстоит благоустроить участок. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В многоэтажке, остававшейся до сих пор без воды, наконец-то краны не будут «пересохшими»

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Завершился ремонт поврежденного участка магистрального водовода диаметром 900 мм. Напомним, масштабная утечка произошла из-за повреждения магистрального чугунного водовода в 7:00 23 июня. Подача в дом №100 по улице Пешестрелецкой, оставшийся почти на 36 часов без воды, началась 24 июня в 20.30. Был организован подвоз питьевой воды.

- По этому магистральному трубопроводу осуществляется водоснабжение всего Советского района: и в результате такого повреждения под удар попадали все жители района и все социальные объекты. Но благодаря грамотно выстроенной схеме переключений и поддержанию оптимального давления в сетях «зону поражения» за несколько часов удалось сократить до одного дома, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

Поврежденный водовод находился на глубине более трёх метров. В итоге силовой электрический кабель пришлось выносить, чтобы не повредить его при разработке котлована.

Чтобы полностью засыпать котлован, понадобится более 200 кубометров грунта. Вместе с тем работа еще осталась: предстоит благоустроить участок.

ИСТОЧНИК KP.RU