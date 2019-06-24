За ночь в Воронеже отремонтируют четыре улицы

СЕГОДНЯ 19:07 2019-06-24T19:07:25+03:00

Движение при этом закрывать никто не будет

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Полное обновление в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» получат 23 улицы Воронежа. Так, с 24 на 25 июня планируется:

– набережная Массалитинова: фрезерование а/б покрытия;;

– улица Орджоникидзе: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона; поднятие горловин колодцев;

– улица Плехановская: замена решёток ливнеприёмников, поднятие горловин колодцев;

– улица Чернышевского: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона.

Работы будут проходить с 22:00 до 6:00. Движение при этом закрывать никто не будет. Администрация города приносит воронежцам извинения за временные неудобства и просит владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах работ.

ИСТОЧНИК KP.RU