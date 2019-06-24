2019-06-24T18:42:06+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали серийного вора дачных домов

Мужчина находится под стражей
Олег ИВАНОВ
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В Южном микрорайоне Воронежа участились кражи имущества с территории частных домов СНТ. В дежурную часть обратилось сразу несколько жителей. Воры вскрывали окна или забирались в жилища, которые и так не были закрыты. Они забирали велосипеды, инструменты и даже одежду.

Участковый обратил внимание, что ранее неоднократно судимый за кражи 42-летний местный житель шел по микрорайону с велосипедом. Причем, на вопрос, откуда он взял велосипед, тот ответил, что похитил с территории одной из дач.

В отдел полиции стало известно и о других преступлениях. В итоге были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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