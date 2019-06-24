В Воронеже почти четыре сотни выпускников получили двойки на ЕГЭ по основным предметам

СЕГОДНЯ 18:35 2019-06-24T20:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Результаты ЕГЭ по семи предметам уже знают воронежские выпускники. Как рассказала руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова, 390 человек получили двойки по основным предметам. Это базовый и профильный уровни математики, а также русский язык. Ребятам, которые просто не смогли набрать минимальный порог или не сумели закончить написание по определенной причине, разрешат пересдать. Резервный этап начался с 17 июня и продлится до 1 июля. У тех, кого удалили с экзамена, возможности переписать в этом году не будет.

Есть и приятные новости. 100 баллов по русскому языку набрали 39 выпускников по области, 28 из которых - ребята из Воронежа. Пять человек получили максимальный балл по профильной математике, двое - по физике. Все они из школ областного центра. 17 выпускников сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов, из которых 13 высших оценок ушли в Воронеж. Также в регионе оказалось 16 «стобалльников» на химии, 11 ребят, идеально знающих предмет, - выпускники воронежских школ. Четыре человека получили максимум по истории: два в Воронеже и еще два в области.

Всего в регионе в 2019-ом ЕГЭ сдавали больше десяти тысяч выпускников. Около пяти с половиной тысяч писали экзамен в Воронеже. Как уточнили в городском управлении образования, 13 человек были удалены с экзаменов за наличие и использование средств связи и справочных материалов. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом. 25 человек не закончили ЕГЭ по уважительным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU