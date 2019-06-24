2019-06-24T17:50:21+03:00
Происшествия

В Воронеже за день украли семь велосипедов

Весь двухколесный транспорт вынесли из подъездов жилых домов
Елена ФЕДЯШЕВААнна ГРЕБЕНКИНА
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В Воронеже участились случаи велосипедных краж. Как сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Воронежу Сергей Воронцов, только за субботу, 22 июня, полицейские зафиксировали семь таких случаев.

Что интересно, весь двухколесный транспорт вынесли из подъездов жилых домов. В последнее время крайне редко происходят кражи с перерезанием защитных тросов. Чтобы минимизировать количество подобных инцидентов полицейские начали плотно взаимодействовать с управляющими компаниями, которые должны следить за исправностью магнитных дверей в подъездах многоэтажек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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