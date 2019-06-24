Умерла женщина, раненная в ДТП в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-24T17:42:23+03:00

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Умерла в больнице 41-летняя женщина, попавшая в ДТП недалеко от магазина «1000 мелочей». Об этом сообщили в отделе пропаганды батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу.

Напомним, в понедельник, 24 июня на улице 20-летия Октября врезались друг в друга «Фольксваген Джетта» и «Форд Фокус». 42-летний водитель немецкой иномарки и 33-летний мужчина, руливший американской, тяжелых травм не получили. А вот двух пассажирок «Фольксвагена» – 41-летнюю женщину и 17-летнюю девушку после аварии пришлось вырезать из машины– их зажало покореженными железками. Обеих отвезли в больницу, но спасти старшую врачи оказались бессильны.

ИСТОЧНИК KP.RU