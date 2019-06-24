Воронежец утонул, расчищая частный пруд от камышей

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-24T16:46:26+03:00

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В пруду села Першино Нижнедевицкого района 22 июня было обнаружено тело 42-летнего мужчины. Воронежец приехал на выходной к своим родственникам. В прошлом году он сам вырыл там небольшой пруд. Он собирался в этот раз очистить его от камышей, а уже вечером вернуться в Воронеж.

Однако около 18.00 родственники заметили, что машина мужчины стоит на прежнем месте, а самого хозяина нет. Они решили найти человека и отправились к пруду. У берега стояла его обувь. Тело же нашли в воде – его достали сотрудники МЧС.

– По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели, опрошены очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU