На дне рождения друга жительница Воронежской области утонула в пруду

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-24T16:38:53+03:00

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22 июня у пруда Заринский в селе Никольское Таловского района собралась компания друзей, чтобы отметить день рождения одного из участников. Местные жители рассказывают, что отмечали громко – не обошлось и без алкоголя. Конечно, в течение дня все ходили купаться. Но в один из таких моментов 48-летняя женщина просто не выплыла.. Позже ее обнаружили в этом пруду.

– По факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели, опрошены очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU