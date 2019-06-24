2019-06-24T16:26:26+03:00
Происшествия

В Воронежской области 88-летний мужчина умер на рыбалке

Что произошло с пенсионером, предстоит установить следователям
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Тело пожилого мужчины нашли на берегу у водыТело пожилого мужчины нашли на берегу у водыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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22 июня примерно в 5.30 в поселке Первомайский Панинского района порыбачить в пруду пошел 88-летний местный житель. Как рассказывают местные жители, пенсионер любил рыбалку и порой выбирался к водоему, тем более что тот находится неподалеку от его дома.

Но в тот день дочь, обнаружив, что отец уже несколько часов не возвращается домой, испугалась – вдруг что-то случилось, все-таки на улице была ужасная жара. В итоге женщина нашла тело пожилого мужчины на берегу у воды. Рядом лежала удочка и другие вещи.

– По факту смерти пенсионера проводится доследственная проверка. Осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели, опрошены очевидцы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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