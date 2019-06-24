2019-06-24T16:07:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области в реке утонул 9-летний мальчик

Ребенок не справился с сильным течением
Юлия ДИДЕНКО
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Происшествие случилось в селе Верхний Мамон.Происшествие случилось в селе Верхний Мамон.Фото: Архив "КП"
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В селе Верхний Мамон в Дону утонул 9-летний мальчик. Ребенок не справился с сильным течением. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в понедельник, 24 июня.

Все произошло 22 июня около пяти часов вечера. Мальчик остался без присмотра взрослых и решил искупаться. Ребенку не хватило сил, чтобы справиться с течением, и он утонул. Тело спасатели нашли 23 июня на расстоянии около одного километра ниже по течению, от того места, где он пошел купаться.

Следственным управлением СКР по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка, опрошены очевидцы. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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