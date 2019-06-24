2019-06-24T15:31:48+03:00
Происшествия

Гость с юга, представляясь волонтером Роспотребнадзора, «кошмарил» магазины в Воронежской области

62-летний уроженец Махачкалы требовал деньги за просроченные продукты [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчина вел себя убедительно, ему верили.Мужчина вел себя убедительно, ему верили.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Сотрудники регионального управления уголовного розыска задержали 62-летнего уроженца Махачкалы. Мужчину подозревают в серии мошенничеств, жертвами которых стали индивидуальные предприниматели Воронежской области.

По предварительным данным, гость с юга приходил в торговые точки, представляясь волонтером Роспотребнадзора. Он предъявлял удостоверение, по которому якобы имел право проводить общественный контроль в магазинах. Мужчина изучал товарные документы и срок годности продуктов. Потом указывал на «косяки» и предлагал, чтобы не привлекать руководителей к административной ответственности, уладить дело, требуя за это деньги. По такой методике мужчина обманул пять индивидуальнх предпринимателей в Эртильском, Таловском и Хохольском районах.

Гостя с юга задержали, сейчас выясняют, были ли еще жертвы его махинаций. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Гостя с юга задержали, сейчас выясняют, были ли еще жертвы его махинаций.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Оперативники выяснили, что коричневый «Киа-Рио» цвета, на котором ездил аферист, зарегистрирован в Липецкой области и ему не принадлежит, а сам он временно живет у знакомой в Воронеже.

Коричневый "Киа-Рио", на котором ездил аферист, ему не принадлежит. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Коричневый "Киа-Рио", на котором ездил аферист, ему не принадлежит.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Полицейские не исключают, что аферист мог «развести» и руководителей других торговых точек. Оперативники просят пострадавших от действий лжесотрудника Роспотребнадзора позвонить по телефонам: (8473)275-90-96, в дежурную часть 251-12-16, либо 02 (с мобильного 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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