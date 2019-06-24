Воронежские НКО выиграли 30 миллионов президентских грантов

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-24T15:19:32+03:00

Для ЦФО это хорошо, но по сравнению с городами-миллионниками – очень мало

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О том, на что живут воронежские социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), на планерке в правительстве области сегодня рассказал заместитель руководителя управления региональной политики Александр Холод. По его словам, в прошлом году СОНКО региона получили в общей сложности 72 млн. президентских грантов. В этом году конкурсы выиграли 25 НКО на общую сумму 30 млн. рублей.

По сумме привлеченных федеральных средств мы входим в тройку регионов ЦФО. В то же время среди городов-миллионников Воронеж находится на последних позициях – в неформальном рейтинге перед нами только Ростов, а от лидеров мы отстаем в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU