Воронежские НКО выиграли 30 миллионов президентских грантов
О том, на что живут воронежские социально-ориентированные некоммерческие организации (СОНКО), на планерке в правительстве области сегодня рассказал заместитель руководителя управления региональной политики Александр Холод. По его словам, в прошлом году СОНКО региона получили в общей сложности 72 млн. президентских грантов. В этом году конкурсы выиграли 25 НКО на общую сумму 30 млн. рублей.
По сумме привлеченных федеральных средств мы входим в тройку регионов ЦФО. В то же время среди городов-миллионников Воронеж находится на последних позициях – в неформальном рейтинге перед нами только Ростов, а от лидеров мы отстаем в два раза.
ИСТОЧНИК KP.RU