В Воронеже столкнулись «Фольксваген» и «Форд»: госпитализирована 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-24T15:38:00+03:00

Кроме того, в аварии пострадала 41-летняя женщина

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«Фольксваген Джетта» и «Форд Фокус» столкнулись на улице 20-летия Октября, неподалеку от магазина «1000 мелочей». За рулем немецкой иномарки был 42-летний мужчина, американской управлял 33-летний воронежец. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, ДТП случилось 24 июня примерно в 9.45.

- Мужик за рулем живой был, рядом женщина - без сознания, на заднем сиденье – ребенок - разбил головой стекло, тоже без сознания, - сообщил в социальных сетях очевидец Николай Воронов.

Инспекторы уточнили, что в аварии пострадали две пассажирки 41 и 17 лет. Обеих госпитализировали - однако не уточняется, какие травмы получили женщина и девушка.

Отметим, что всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 75 ДТП, из них в областном центре – 48, на федеральных трассах – 2, в районах области – 25. В 3 ДТП пострадало 3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU