Из-за общегородского выпускного в Воронеже на несколько дней закроют «Алые паруса»

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-24T15:11:48+03:00

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Вход в парк «Алые паруса» закроют с восьми вечера 26 июня до 12 часов дня 29 июня. Об этом сообщила заместитель главы администрации Воронежа по социальной политике Надежда Савицкая. Ограничения вызваны подготовкой к общегородскому выпускному.

Напомним, торжество пройдет в ночь с 28 на 29 июня в парке «Алые паруса». Начнется мероприятие в 20:30 и закончится в пять утра. В празднике примут участие почти четыре тысячи выпускников, еще около 1300 решили отмечать окончание школы в традиционной форме: в кафе и ресторанах. Следить за порядком будут более 150 сотрудников частных охранных предприятий. Ребята будут прибывать на праздник организованными группами в сопровождении учителей. На каждые пять человек свой педагог. Проходить в парк выпускники будут по электронным браслетам, которые только по разу сработают на вход и выход.

Также Надежда Савицкая рассказала, что в Воронеж уже доставили из Москвы главную сцену праздника. На ней выступят звездные гости вечера - рэп-исполнитель, чье имя держится до сих пор в секрете (по подтвержденной информации, скорее всего им станет Тима Белорусских) и ведущий мероприятия - популярный шоумен с телеканала СТС. По словам чиновника, для родителей (их не будут пускать на территорию парка) сделают онлайн-трансляцию. Выпускников порадуют фейерверком и пенной вечеринкой, которую перенесли на 4 утра - в окончание программы.

- Две школы полностью не идут на общегородской выпускной. Это их личное решение. Они давно запланировали свою праздник. Мы никого не заставляем, ни на кого не давим. Просто по опыту других городов хотим сделать не посиделки, а хорошее атмосферное мероприятие, - добавила Надежда Петровна.

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ИСТОЧНИК KP.RU