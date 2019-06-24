СЕГОДНЯ 15:08 2019-06-24T15:08:27+03:00

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Жителя Воронежской области не выпустили из страны из-за долга по кредиту. Мужчину задержали сотрудники пограничной службы в аэропорту Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону в понедельник, 24 июня.

Местный житель согласно решению суда должен был выплатить в пользу юридического лица задолженность по кредитному договору на сумму более 177 тысяч рублей. Соответствующее исполнительное производство возбудили в Петропавловском районном отделе судебных приставов, о чем сообщили должнику.

Однако, мужчина выплачивать кредит не собирался. Тогда ему временно ограничили выезд из страны. Поймать 31-летнего местного жителя удалось в аэропорту Калининграда. Вскоре он приехал в Воронежскую область и оплатил долг. Ограничения с него сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU