В Воронеже ищут 37-летнего мужчину с татуировками на груди

СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-24T14:22:12+03:00

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В Воронеже разыскивают 37-летнего мужчину с татуировками на груди. Владимир Попов ушел из дома в два часа дня 19 июня. С этого момента родные и близкие потеряли с ним связь. Ориентировку в своей группе в соцсети по запросу полиции разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» в понедельник, 24 июня.

Рост пропавшего 165 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, на груди слева тату: «патрон» и «группа крови 1+». На лбу слева у него шрам.

В день исчезновения Владимир Попов был одет в черные джинсы и темно-синюю рубашку без рукавов, на ногах - черные туфли.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении мужчины, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 112 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU