В Воронеже нет денег на обработку кладбищ от клещей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-24T14:26:57+03:00

Опасность клеща в том, что он может являться переносчиком опасного заболевания клещевой боррелиоз. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Сегодня на планерке в региональном правительстве руководитель Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев рассказал, что городские кладбища не обрабатывают от клещей.

- В этом году планируется обработать от личинок комаров 379 гектаров, окрыленных комаров – 712 гектаров, клещей – 1253 гектара, - отметил глава ведомства.

И если в первом случае план выполнен почти на 100%, во втором – на 70%, то с клещами все обстоит сложнее – обработали всего лишь 774 га (61%):

- Несмотря на то, что клещи проснулись в марте, обрабатывать от них начали только в мае-июне. Это привело к росту заболеваемости клещевым боррелиозом в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество пострадавших от их укуса остается на уровне прошлого года – около двух тысяч человек. Во всех случаях охота клещей на человека происходила на дачах, на природе, а также в местах массового скопления людей - на кладбищах. В Воронеже в апреле-мае там никакой дезинсекции не проводилось.

На вопрос губернатора Александра Гусева, с чем связан низкий процент обработки от насекомых в Воронеже, Игорь Механтьев ответил, что на эти цели в бюджете не хватает средств.

- Александр Викторович, в Воронеже все парки, скверы, детские лагеря обработаны и неоднократно. Но вот кладбища, территория которых составляет 347 гектаров... Однократная обработка кладбища составляет 12 миллионов рублей, поэтому мы их никогда не обрабатываем. В бюджете на это нет средств, - пояснил ситуацию глава города Вадим Кстенин.

Помимо клещевого боррелиоза, по словам Игоря Механтьева, Воронежская область является природным очагом туляремии, лептоспироза, лихорадки ку, лихорадки Западного Нила, геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

ИСТОЧНИК KP.RU