В Воронеже заметили редкую гигантскую бабочку – колибри

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-25T10:06:49+03:00

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Диковинную бабочку заметили ночью жители центра Воронежа – мотылек залетел во двор частного дома и «завис» у уличного фонаря.

- Это было что-то совершенно необычное, не похожее на хорошо знакомых нам ночных бабочек, - рассказали читатели. – Он был раза в три больше их.

Когда мотылек, наконец, присел, удалось его рассмотреть получше. Бабочка была оливково-розового цвета!

-Это бражник винный — бабочка из семейства бражников, - рассказал "Комсомолке" зоолог Юрий Черненко. - Размах ее крыльев 50—70 мм. Летает в вечернее время в период с середины мая до середины августа. Гусеница питается растениями кипрей и иван-чай. Зимует в стадии куколки в земле.

Примечательно еще и то, что бражник ест на лету, зависая над цветком как птица колибри. Эта бабочка является редким видом и занесена в красные книги некоторых регионов. Например, Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU