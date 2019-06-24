В Воронежской области директор центра физкультуры отделался штрафом за искусственные сделки

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-24T13:27:34+03:00

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В Репьевском районе директора Центра физической культуры и спорта привлекли к ответственности за уход от конкурсных процедур при заключении контрактов на сумму 2,6 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в понедельник, 24 июня.

В мае мужчина заключил восемь муниципальных контрактов на выполнение демонтажных работ в рамках капитального ремонта спортивного комплекса на общую сумму более 2,6 млн. рублей. При этом все договоры были заключены с одним единственным поставщиком - ООО «ВСК РАЗВИТИЕ». Предметом контрактов являлись идентичные работы.

Таким образом, договоры образуют единую искусственно раздробленную и оформленную муниципальным заказчиком сделку с восемью самостоятельными контрактами. С помощью них директор центра пытался уйти от конкурентных процедур для формального соблюдения ограничения, предусмотренного законом.

В связи с этим, прокурор района возбудил в отношении директора МКУ «ЦФКС» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

УФАС по Воронежской области признал директора виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU