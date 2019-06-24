2019-06-24T13:16:30+03:00
Общество

В Воронеже ожидается перепланировка территории бывшего СК «Энергия»

Будущий проект должен пройти согласование в управлении главного архитектора города
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже будет подготовлена документация по планировке территории площадью 4,8 га, ограниченной улицами Ворошилова, Моисеева, Бахметьева. Власти утвердили задание на подготовку документации – ей займется ООО «Энергия». Об этом говорится в постановлении опубликованном 21 июня администрацией города.

Проект должен быть утвержден в управлении главного архитектора Воронежа, который проверит его на соответствие утвержденному заданию и Градостроительному кодексу. Кроме того, по итогу работы должны быть проведены публичные слушания, на которых уже воронежцы смогут высказать по поводу проекта.

Отметим, что в мае 2017 года должны уже были пройти публичные слушания по поводу той же территории площадью 4,77 га, на котором должен был появиться спортивно-выставочный комплекс «Энергия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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