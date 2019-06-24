2019-06-24T12:41:23+03:00
Происшествия

В Воронеже у сидящего в тюрьме наркосбытчика отсудили заработанный миллион

Нелегально полученные деньги отправятся в казну государства
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже суд забрал у наркосбытчика заработанный им преступной деятельностью миллион. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 24 июня. Деньги отправятся в казну государства.

Основанием для обращения в суд прокурора с исковым заявлением послужили материалы уголовного дела по обвинению наркосбытчика в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В июне 2015 мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом на незаконный сбыт наркотиков. Деньги он получал на электронный кошелек. Всего за год ему удалось заработать 1 млн. 368 тыс. рублей.

Коминтерновский суд согласился с иском прокурора и взыскал с наркосбытчика в доход государства вышеуказанную сумму. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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