В Воронежской области босса незаконных мигрантов из Центральной Азии посадили в тюрьму

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-24T12:28:54+03:00

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Сотрудники УФСБ разоблачили канал легализации незаконных мигрантов из Центральной Азии. Его организатор, 64-летний выходец из кавказского региона, нашел лазейку в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. И начал действовать: в помощники себя взял свою 65-летнюю безработную сожительницу и 29-летнюю женщину-юриста.

С ноября 2016-го по июнь 2018 года эта преступная троица делала фиктивные регистрацию и трудоустройство в Воронежской области нелегальных мигрантов, большинство из которых – граждане стран Центральной Азии. При этом фактически «Равшаны и Джамшуды» трудились в Москве, Московской области и других регионах России. Платили они своим покровителям за услуги от 40 до 130 тысяч рублей.

Сотрудники Следственного отдела регионального УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 2 п. а ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенное группой лиц по предварительному сговору». И после того, как собрали достаточно доказательств, передали его в суд.

Бобровский районный суд Воронежской области приговорил главаря преступной группировки к 1,5 годам колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей. Его сожительнице и женщине-юристу дали по году условно. Также каждую из них обязали заплатить штраф - 50 тысяч рублей.

Апелляционная инстанция Воронежского областного суда постановила увеличить штраф организатору незаконной миграции до 200 тысяч рублей, двум его помощницам – до 100 тысяч рублей каждой.

Незаконно выданные мигрантам свидетельства участников госпрограммы и гражданство России будут аннулированы.

ИСТОЧНИК KP.RU