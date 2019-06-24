В Воронежской области мать оставила 3-летнего сына умирать в горящем доме

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-24T12:48:11+03:00

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В Воронежской области в суд направили уголовное дело на 32-летнюю жительницу Подгоренского района. Женщина оставила своего 3-летнего сына умирать в горящем доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 24 июня.

Выяснилось, что с осени 2017 года женщина проживала в доме хутора Суд-Николаевка вместе со своей матерью и 3-летним сыном. В помещении использовалось печное отопление (буржуйка), которое не отвечало требованиям пожарной безопасности. Печь была установлена самостоятельно местными жителями по просьбе жильцов.

20 декабря 2018 года местная жительницп положила в печь слишком много дров. Из-за этого, а также от контакта дымохода и строительных конструкций дома, произошел перегрев, вызвавший пожар на потолке в прихожей. В этот момент женщина, испугавшись за свою жизнь и здоровье, бросила ребенка и побежала к соседям, чтобы попросить их помощи в тушении огня. Но они не смогли попасть в дом из-за сильного задымления.

Ребенок, оставшийся без присмотра, погиб от отравления угарным газом. Следователи выяснили, что местная жительница не впервые оставляет своего сына без присмотра. Так накануне пожара -19 декабря - она оставила своего маленького сына одного дома, а сама ушла выпивать к своей знакомой.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что женщина совершила запрещенные уголовным законом деяния в состоянии невменяемости. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU