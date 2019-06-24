2019-06-24T12:48:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области мать оставила 3-летнего сына умирать в горящем доме

Ребенок отравился угарным газом и погиб
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Женщину признали невменяемой.Женщину признали невменяемой.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Воронежской области в суд направили уголовное дело на 32-летнюю жительницу Подгоренского района. Женщина оставила своего 3-летнего сына умирать в горящем доме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в понедельник, 24 июня.

Выяснилось, что с осени 2017 года женщина проживала в доме хутора Суд-Николаевка вместе со своей матерью и 3-летним сыном. В помещении использовалось печное отопление (буржуйка), которое не отвечало требованиям пожарной безопасности. Печь была установлена самостоятельно местными жителями по просьбе жильцов.

20 декабря 2018 года местная жительницп положила в печь слишком много дров. Из-за этого, а также от контакта дымохода и строительных конструкций дома, произошел перегрев, вызвавший пожар на потолке в прихожей. В этот момент женщина, испугавшись за свою жизнь и здоровье, бросила ребенка и побежала к соседям, чтобы попросить их помощи в тушении огня. Но они не смогли попасть в дом из-за сильного задымления.

Ребенок, оставшийся без присмотра, погиб от отравления угарным газом. Следователи выяснили, что местная жительница не впервые оставляет своего сына без присмотра. Так накануне пожара -19 декабря - она оставила своего маленького сына одного дома, а сама ушла выпивать к своей знакомой.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза установила, что женщина совершила запрещенные уголовным законом деяния в состоянии невменяемости. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже у сидящего в тюрьме наркосбытчика отсудили заработанный миллион
В Воронежской области босса незаконных мигрантов из Центральной Азии посадили в тюрьму
Сенатор Лукин: «Хранить память о войне и проявлять заботу о ветеранах – наш нравственный долг»
В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
Жителям 10 сел Воронежской области угрожают отработанные ртутьсодержание лампы
В Воронежском заповеднике сфотографировали готовую к рабочей неделе лисичку
В районе Воронежской области надолго посадили бывшего руководителя ветеринарной службы
Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» ответили на вопросы читателей «Комсомольской правды»:
В Воронеже после крупной коммунальной аварии в Советском районе без воды остается один дом
Жительницу Воронежской области обманули во время покупки одежды в Инстаграм
В двух районных больницах Воронежской области появятся свои вертолетные площадки
Воронежцев ждет теплая, но дождливая неделя
Волшебную красоту природы Воронежской области показали на видео с высоты птичьего полета
В воронежский «Факел» перешли пять игроков и один тренер
Под Воронежем нашли тело шестого пассажира лодки, которую протаранил гидроцикл
В Костенках воронежцам покажут "Мозаику древности"
Житель Воронежской области может сесть на 5 лет за хранение «дедушкиного» пороха
В Воронежской области ищут 9-летнего мальчика, который ушел купаться на реку и пропал
Воронежец угнал машину у бывшей сожительницы
В центре Воронежа иномарка снесла мотоцикл