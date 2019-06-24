Сенатор Лукин: «Хранить память о войне и проявлять заботу о ветеранах – наш нравственный долг»

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-24T12:04:19+03:00

21 июня накануне Дня памяти и скорби сенатор от Воронежской области, член регионального политсовета партии «Единой России» Сергей Лукин встретился с активом Совета ветеранов Советского района и школьниками

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Мероприятие прошло в центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама». Место встречи было выбрано неслучайно.

Музей-диорама расположен у братской могилы № 6 – это одно из немногих мест в Воронеже, где горит Вечный огонь – символ народной памяти о павших героях Великой Отечественной войны, отстоявших в тяжелейших боях свободу нашей Родины. В мае 2010 года перед зданием музея была установлена стела в связи с присвоением Воронежу почетного звания «Город воинской славы».

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ИСТОЧНИК KP.RU