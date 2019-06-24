В Воронежской области на пожаре погиб мужчина
Трагедия случилась в селе Воробьевка
Курить, когда хочется спать, смертельно опасно!Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В воскресенье, 23 июня, в селе Воробьевка Воробьевского района на улице Красной загорелся дом.
- О возгорании в дежурную часть сообщили в 18.40. На место происшествия выехал восемь человек на двух машинах. Пожар потушили в 18.52, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Огонь повредил кухню и комнату. В доме нашли тело 76-летнего мужчина. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного курения.
Спасатели в который уже раз предупреждают: если вам хочется спать, не курите!
ИСТОЧНИК KP.RU