2019-06-24T11:48:27+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Трагедия случилась в селе Воробьевка
Юрий КОЗЛОВ
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Курить, когда хочется спать, смертельно опасно!Курить, когда хочется спать, смертельно опасно!Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В воскресенье, 23 июня, в селе Воробьевка Воробьевского района на улице Красной загорелся дом.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 18.40. На место происшествия выехал восемь человек на двух машинах. Пожар потушили в 18.52, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Огонь повредил кухню и комнату. В доме нашли тело 76-летнего мужчина. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного курения.

Спасатели в который уже раз предупреждают: если вам хочется спать, не курите!

ИСТОЧНИК KP.RU

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