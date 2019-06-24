Жителям 10 сел Воронежской области угрожают отработанные ртутьсодержание лампы

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-24T11:45:09+03:00

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Прокуратура Репьевского района выявила факты нарушения природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления в десяти селах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 24 июня.

В ходе проверки выяснилось, что администрации Осадчевского, Россошанского, Колбинского, Бутырского, Скорицкого, Платавского, Краснолипьевского сельских поселений не организовали сбор у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп. Отходы относятся к первому классу опасности и являются чрезвычайно вредными. Также власти не определили места их первичного сбора и размещения. По этому поводу не проинформировано население.

Подобное бездействие органов местного самоуправления ведет к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Прокурор района внес представления главам сельских поселений об устранении нарушений природоохранного законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности.

С учетом того, что главам Репьевского, Новосолдатского и Россошкинского сельского поселений ранее уже вносились аналогичные представления, но меры по устранению отмеченных нарушений закона не были приняты, прокурор района направил в суд административные исковые заявления о признании бездействия администраций названных поселений незаконным и возложении на них обязанности устранить нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU