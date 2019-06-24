2019-06-24T11:32:58+03:00
Дом. Семья

В Воронежском заповеднике сфотографировали готовую к рабочей неделе лисичку

Рыжая красавица настроена решительно
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Инна Сапельникова.Фото: Инна Сапельникова.
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В Воронежском заповеднике сфотографировали рыжую красавицу. Лисичка с решительным видом позировала в объектив камеры. Снимок опубликовали в группе природоохранной зоны в соцсети в понедельник, 24 июня.

- Вот с кого надо брать пример - хвост трубой и в новую рабочую неделю, - подписали фотографию сотрудники заповедника.

Недавно мы уже писали о лисенке, который попался в фотоловушку в Воронежской области. По своей природе лисы очень любопытны, поэтому и в этот раз зверек не смог пройти мимо камеры.

А вы готовы к рабочей неделе?

ИСТОЧНИК KP.RU

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