В Воронежском заповеднике сфотографировали готовую к рабочей неделе лисичку
Рыжая красавица настроена решительно
Фото: Инна Сапельникова.
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В Воронежском заповеднике сфотографировали рыжую красавицу. Лисичка с решительным видом позировала в объектив камеры. Снимок опубликовали в группе природоохранной зоны в соцсети в понедельник, 24 июня.
- Вот с кого надо брать пример - хвост трубой и в новую рабочую неделю, - подписали фотографию сотрудники заповедника.
Недавно мы уже писали о лисенке, который попался в фотоловушку в Воронежской области. По своей природе лисы очень любопытны, поэтому и в этот раз зверек не смог пройти мимо камеры.
А вы готовы к рабочей неделе?
ИСТОЧНИК KP.RU