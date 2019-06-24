В районе Воронежской области надолго посадили бывшего руководителя ветеринарной службы

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-24T11:31:30+03:00

Бывший начальник на своей работе открыл для себя "левый" источник дохода, за что теперь и отсидит немалый срок. Фото: из архива «КП»

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В Новоусманском районном суде рассмотрели уголовное дело 35-летнего бывшего руководителя Верхнехавской районной станции по борьбе с болезнями животных. Его признали виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

В суде установили, что экс-начальник склонял руководителей коммерческих сельскохозяйственных организаций к заключению договоров на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию с фирмами, скажем так, близкими к нему. По данным сотрудников Следственного комитета, с июля 2015-го по август 2017 года он получил с помощью этой махинации более 1,9 миллиона рублей.

Кроме того, бывший начальник ветеринарной службы получил от представителей агрофирмы взятку в виде предоставления его родственнице имущественных прав на сумму не менее 347 тысяч рублей. Взамен он обещал коммерсантам свое покровительство и то, что его подчиненные будут закрывать глаза на нарушения.

- Суд, согласившись с позицией прокурора, приговорил экс-руководителя на семь лет два месяца колонии строгого режима со штрафом в размере пятикратной суммы взятки (1 млн. 735 тыс. рублей). Кроме того, бывшего начальника на три года лишили права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Экс-руководителя ветеринарной службы взяли под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU