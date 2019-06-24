В Воронеже после крупной коммунальной аварии в Советском районе без воды остается один дом

СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-24T10:43:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже продолжают устранять последствия крупной коммунальной аварии в Советском районе. Специалисты уже нормализовали давление в сети. На данный момент без воды остается только один дом - №100 по улице Пешестрелецкой. Об этом сообщили в пресс-службе РВК «Воронеж».

Напомним, Масштабная утечка произошла из-за повреждения магистрального чугунного водовода в 7:00 накануне, 23 июня. Выброс воды на поверхность прекратился после того, как перекрыли трубу диаметром 900 мм, на месте аварии работает техника и коммунальщики, чтобы водовод отремонтировать. Специалисты произвели комплекс технологических переключений и восстановили по резервным линиям водоснабжение домов, попавших в зону ограничения. К многоэтажке, где и произошла авария, был организован подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU