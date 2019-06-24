2019-06-24T10:31:01+03:00
Происшествия

Жительницу Воронежской области обманули во время покупки одежды в Инстаграм

Мошенницу задержали сотрудники полиции
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области сотрудники полиции задержали 28-летнюю жительницу Новоусманского района, которая обманула женщину через Инстаграм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 24 июня.

Инцидент произошел в прошлом году. Подозреваемая разместила в соцсети объявление о продаже одежды. Вещами заинтересовалась 35-летняя жительница села Верхний Мамон. В декабре она связалась с продавцом. Покупателю объяснили, что ей необходимо перевести 4,5 тысячи рублей на указанный счет, а затем вещи будут отправлены почтой.

Женщина согласилась на такие условия и перечислила необходимую сумму. Товар так и не пришел. В дальнейшем женщина по переписке интересовалась ходом доставки одежды, но с каждым разом получала новые отговорки. Наконец, продавец перестал выходить на связь.

Тогда сельчанка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В итоге личность мошенницы установили. Ее задержали. В отделе полиции она признала свою вину и пояснила, что одежды у нее и не было, а деньги она потратила на личные нужды. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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