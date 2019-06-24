В двух районных больницах Воронежской области появятся свои вертолетные площадки

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-24T12:57:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области в двух районных больницах планируется построить вертолетные площадки с возможностью круглосуточного использования. Речь идет о Павловском и Борисоглебском медучреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В июне администрация Павловской РБ направила в «Агентство государственных закупок Воронежской области» заявку на проведение электронных торгов на создание и благоустройство посадочной площадки. Начальная стоимость контракта - более 600 тысяч рублей. Еще около 300 тысяч планируют потратить на закупку светосигнального оборудования, чтобы площадкой медики могли пользоваться и в ночное время. Завершающий этап - получение аэронавигационного паспорта.

- Такой объект просто необходим для сокращения времени экстренной доставки тяжелобольных, в том числе и пострадавших в ДТП, в медицинской организации III уровня, – рассказал главный врач Павловской РБ Александр Королюк. - В нашем учреждении функционируют межрайонные центры, куда доставляются пациенты и пострадавшие из прикрепленных Богучарского, Верхнемамонского, Бутурлиновского, Петропавловского, Калачеевского, Воробьевского районов.

В Борисоглебске также определились с местом строительства аналогичной посадочной площадки В настоящее время там проводятся подготовительные работы. Специалисты выкорчевали пни, по глиссаде подлета спилили мешающие деревья. Также готовится проектно-сметная документация на объект, подрядчик будет определен с помощью электронных торгов.

В 2018 году врачи центра медицины катастроф эвакуировали из Павловска с помощью санавиации 28 человек, наземным транспортом - 42. Из Борисоглебска в областной центр доставили на реанимобилях 18 пациентов, вертолетом центра медицины катастроф - 29. Вертолетные площадки в области появятся в рамках реализации одного из направлений нацпроекта «Здравоохранение»: «Развитие первичной-медико-санитарной помощи», который включает в себя активное развитие санитарной авиации в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU