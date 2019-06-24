Воронежцев ждет теплая, но дождливая неделя

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-24T09:25:24+03:00

На этой неделе из дома без зонта лучше не выходить. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В будни столбик термометра не поднимется выше +27 градусов

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Воронежские синоптики спрогнозировали теплую, но дождливую погоду. Температура не поднимется выше +26 градусов, начиная со вторника. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре.

В понедельник, 24 июня, днем воздух прогреется до +33 градусов. Ожидается небольшая облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Во вторник, 25 июня, ночью температура опустится до +17-19 градусов, днем вновь поднимется до 25-27 градусов. Будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В ночь на среду, 26 июня, температура будет равна +13 градусам, а днем достигнет отметки в +25 градусов. Будет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В четверг, 27 июня, ночью столбик термометра опустится до +14 градусов. А днем ожидается также небольшой дождь и температура до +24 градусов.Ветер северный 5-10 м/с.

В ночь на пятницу, 28 июня, будет дождь, а температура опустится до +16 градусов. Днем также ожидается дождь и температура +22 градуса. Ветер западный 9-14 м/с.

На этой неделе из дома без зонта лучше не выходить.

ИСТОЧНИК KP.RU