Воронежцев ждет теплая, но дождливая неделя
Воронежские синоптики спрогнозировали теплую, но дождливую погоду. Температура не поднимется выше +26 градусов, начиная со вторника. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре.
В понедельник, 24 июня, днем воздух прогреется до +33 градусов. Ожидается небольшая облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.
Во вторник, 25 июня, ночью температура опустится до +17-19 градусов, днем вновь поднимется до 25-27 градусов. Будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6-11 м/с.
В ночь на среду, 26 июня, температура будет равна +13 градусам, а днем достигнет отметки в +25 градусов. Будет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
В четверг, 27 июня, ночью столбик термометра опустится до +14 градусов. А днем ожидается также небольшой дождь и температура до +24 градусов.Ветер северный 5-10 м/с.
В ночь на пятницу, 28 июня, будет дождь, а температура опустится до +16 градусов. Днем также ожидается дождь и температура +22 градуса. Ветер западный 9-14 м/с.
На этой неделе из дома без зонта лучше не выходить.
ИСТОЧНИК KP.RU