Волшебную красоту природы Воронежской области показали на видео с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-24T08:57:28+03:00

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Воронежец заснял на видео невероятные просторы местной природы глазами птиц. Ролик был сделан с помощью квадрокоптера в селе Емань Рамонского района. Запись опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.

За полторы минуты автору удалось охватить всю территорию местности: поля, леса, склон берега Дона и саму реку. Завораживающий пейзаж никого не оставит равнодушным.

В комментариях воронежцы отметили, что такой красотой славится почти вся Россия. А некоторые уже собрались приехать в деревню отдыхать с палатками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/716249" frameborder="0"></iframe> Кривоборье с.Емань Воронежская обл..Автор: Павел Перегудов

ИСТОЧНИК KP.RU