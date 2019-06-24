2019-06-24T08:57:28+03:00
Общество

Волшебную красоту природы Воронежской области показали на видео с высоты птичьего полета

Запись сделали в Рамонском районе
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Воронежец заснял на видео невероятные просторы местной природы глазами птиц. Ролик был сделан с помощью квадрокоптера в селе Емань Рамонского района. Запись опубликовали в популярной группе в соцсети накануне.

За полторы минуты автору удалось охватить всю территорию местности: поля, леса, склон берега Дона и саму реку. Завораживающий пейзаж никого не оставит равнодушным.

В комментариях воронежцы отметили, что такой красотой славится почти вся Россия. А некоторые уже собрались приехать в деревню отдыхать с палатками.

Кривоборье с.Емань Воронежская обл..Автор: Павел Перегудов

ИСТОЧНИК KP.RU

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