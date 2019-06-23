2019-06-23T23:40:08+03:00
Спорт

В воронежский «Факел» перешли пять игроков и один тренер

Команду пополнили три полузащитника, вратарь и нападающий [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Из игроков, пополнивших "Факел", Артур Рябокобыленко, пожалуй, наиболее известный.Из игроков, пополнивших "Факел", Артур Рябокобыленко, пожалуй, наиболее известный.Фото: с сайта ФК "Факел"
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Вокруг «Факела» вертится много слухов, но только в воскресенье, 23 июня, пришло официальное подтверждение, что команда, когда до старта очередного первенства ФНЛ осталось всего две недели, наконец-то стала пополняться игроками.

Контракты с командой подписали три полузащитника: 23-летний Олег Дмитриев (последний клуб – «Урожай» (Краснодар), 28-летний Артур Рябокобыленко (пришел из «Тюмени») и 19-летний Илья Мазуров (на нелюбительском уровне выступал за дубль московского «Спартака» в сезоне 2018-19 гг.). Единственный оставшийся в «Факеле» игрок Вадим Черный – тоже хавбек. Таким образом, одна линия почти сформирована. Если без замен играть.

Олег Дмитриев. Фото: с сайта ФК "Факел"

Олег Дмитриев.Фото: с сайта ФК "Факел"

Илья Мазуров. Фото: с сайта ФК "Факел"

Илья Мазуров.Фото: с сайта ФК "Факел"

Также с «Факелом» подписал соглашение вратарь Станислав Бучнев. Пришел он из «Тюмени». Есть теперь у воронежцев и один нападающий – Иван Хлебородов. В последнем сезоне ФНЛ он выступал за «Луч» из Владивостока.

Станислав Бучнев. Фото: с сайта ФК "Факел"

Станислав Бучнев.Фото: с сайта ФК "Факел"

Иван Хлебородов. Фото: с сайта ФК "Факел"

Иван Хлебородов.Фото: с сайта ФК "Факел"

Сформирован и тренерский штаб. Главному тренеру Сергею Оборину будут помогать старожилы Александр Щеголев и Руслан Аблаев, а также Максим Зуев. Раньше Максим Викторович в «Факеле» занимал должность руководителя программы развития молодежного футбола, одновременно помогая «Факелу-М» в качестве одного из помощников главного тренера. Теперь Зуев будет отвечать за физическую подготовку игроков первой команды клуба.

Максим Зуев. Фото: с сайта ФК "Факел"

Максим Зуев.Фото: с сайта ФК "Факел"

Тем не менее работы у шефов команды еще воз и маленькая тележка. Пока с командой контракты подписали всего семь игроков. Можно, конечно, выпустить молодежь из «Факела-М», но чем это закончится в стартовом матче чемпионата 7 июля с московским «Торпедо», где обосновался бывший капитан воронежской команды Игорь Лебеденко? Для старейшего клуба мира – английского «Шеффилда» встреча с черно-белыми завершилась разгромом – 0:5. А «Факел» и вовсе может разделить участь сборной Сан-Марино в матче с россиянами. Если не случится чего похуже…

К тому же неясно, насколько верны разговоры о приходе на пост генерального директора бывшего обладателя аналогичной должности, но в московском «Спартаке», Романа Асхабадзе. Очевидно, что амбициозный руководитель в откровенно провальный проект не пойдет. Может быть, этим объясняется, что он пока не дал «добро» на переход на работу в многострадальный «Факел»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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