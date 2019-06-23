Под Воронежем нашли тело шестого пассажира лодки, которую протаранил гидроцикл

СЕГОДНЯ 19:52 2019-06-23T19:54:23+03:00

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Водолазы достали из реки Воронеж тело шестого пассажира резиновой лодки, которая перевернулась после наезда гидроцикла, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Напомним, ЧП произошло 22 июня около десяти вечера в районе Чертовиц. В лодке, которая перевернулась от маневров водителя гидроцикла, было шестеро, пятеро спаслись, шестой пассажир погиб. Его личность установили.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту трагедии. Предстоит установить, совершил гидроцикл наезд на лодку, как сообщалось первоначально, или она перевернулась из-за сильных волн, которые вызвала скорость гидроцикла.

ИСТОЧНИК KP.RU