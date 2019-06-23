В Костенках воронежцам покажут "Мозаику древности"

СЕГОДНЯ 19:20 2019-06-23T19:20:36+03:00

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29 июня в археологическом музее-заповеднике «Костенки» окроется новая экспозиция: «Мозаика древности» посвящена отмечаемому в этом году 140-летию открытия первой стоянки эпохи каменного века в Воронежской области.

К настоящему моменту в донском селе и его окрестностях открыто около 70 стоянок каменного века, предметы из которых пополнили фонды ведущих музеев страны - Эрмитажа и Музея антропологии и этнографии РАН. А на выставке посетители узнают, как 28 июня 1879 года на территории усадьбы Федора Мануйлова обнаружили одну из самых интересных костенковских стоянок, получившую первый порядковый номер. Будут представлены коллекции музея-заповедника «Костенки». Каменные и костяные предметы характеризуют три выразительные эпохи существования человека на этой территории - от 45 до 18 тысяч лет назад. Некоторые из выставляемых образцов, например, бивень мамонта с орнаментом, являются настоящими шедеврами, достойными занять место в экспозициях крупнейших музейных хранилищ мира.

Выставка будет работать до 5 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU