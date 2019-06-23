В Воронежской области ищут 9-летнего мальчика, который ушел купаться на реку и пропал

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-23T17:30:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Верхний Мамон пропал 9-летний мальчик. 22 июня ребенок пошел купаться на речку, когда он не вернулся, родственники обратились в полицию, сообщили в главном управлении МВД по Воронежской области. К поискам несовершеннолетнего кроме полиции подключились водолазы. Сотрудники регионального следственного управления СК России проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU