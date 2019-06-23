Воронежец угнал машину у бывшей сожительницы

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-23T16:47:54+03:00

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36-летняя жительницы Воронежа не обнаружила своего автомобиля «Опель-Астра», который был припаркован на проспекте Труда. Машину угнали 29 мая в промежуток с 8.30 до 17.30. Полицейские быстро обнаружили машину: угонщик попал на ней в аварию и бросил.

Оперативники установили подозреваемого. В отделе полиции 27-летний задержанный, ранее неоднократно судимый, признался, что похитил ключи у потерпевшей, когда проживал с ней вместе.

На бывшего сожителя завели уголовное дело: полицейские разберут и с угоном, и с ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU