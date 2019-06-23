2019-06-23T15:42:43+03:00
Происшествия

В центре Воронежа иномарка снесла мотоцикл

Мотоциклист получил травмы
Ярослав ИВАНОВ
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Ночью 23 июня в центре Воронежа произошла авария с участием мотоцикла. ДТП произошло примерно в 00.50 у дома 9 по Плехановской.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Мазды 3» перед началом движения не убедился в безопасности и допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», который двигался со стороны Фридриха Энгельса в направлении Пушкинской в попутном направлении.

В результате аварии пострадал 32-летний мотоциклист, его с травмами отправили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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