В центре Воронежа иномарка снесла мотоцикл
Мотоциклист получил травмы
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Ночью 23 июня в центре Воронежа произошла авария с участием мотоцикла. ДТП произошло примерно в 00.50 у дома 9 по Плехановской.
По предварительным данным, 24-летний водитель «Мазды 3» перед началом движения не убедился в безопасности и допустил столкновение с мотоциклом «Хонда», который двигался со стороны Фридриха Энгельса в направлении Пушкинской в попутном направлении.
В результате аварии пострадал 32-летний мотоциклист, его с травмами отправили в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU